Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

51 dakika önce

Mersin'de, sahte içki yapımında kullanılan 4 bin 673 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Mersin'de, sahte içki yapımında kullanılan 4 bin 673 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 litrelik şişeler halinde 4 bin 673 litre etil alkol, rakı, viski, votka, cin ve tekila gibi içkilerin yapımında kullanılan bin 915 kit, 13 bin 500 anason etiketi ile içi tütünle doldurulmuş 30 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili F.G., B.K. ve S.D., gözaltına alındı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp Altınlarını Çalan Dayı-Yeğen, Parayla Alem Yaptı Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti

Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:27:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]