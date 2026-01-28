Mersin'de Soygun: Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altını alarak kaçan İ.Y., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, altınları kaçarken düşürdüğünü söylediği öğrenildi. İ.Y.'nin kumar borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilirken, ekipler altınları arıyor.
Öte yandan, soygun anı, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde müşteriler varken içeri giren İ.Y.'nin altını aldıktan sonra tabanca çekip kaçtığı anlar yer aldı.
