Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı

- Mersin'de terör operasyonu; 5 gözaltı Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

- Mersin'de terör operasyonu; 5 gözaltı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince, ilçede gerçekleştirilen eylemlere katılarak basın açıklaması, nevruz etkinliği ve sosyal paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, B.E., C.Y., S.B, Y.N. ve Z.Y yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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