İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin arasında, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş teröristlerin birinci derecede aile yakınlarının da bulunduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen operasyonlarda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalandı.

Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

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