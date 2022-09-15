Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

15.09.2022 18:24
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan ihbarların ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen operasyonlarda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalandı.

Adresinde bulunamayan İ.G. aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin arasında, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş teröristlerin birinci derecede aile yakınlarının da bulunduğu kaydedildi.

Operasyona 180 polisin katıldığının bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettikleri belirtildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı (2) Son dakika haber! Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı (2) Mersin haberi: Silifke'de 225 yetiştiriciye 180 ton yem dağıtıldı Mersin haberi: Silifke'de 225 yetiştiriciye 180 ton yem dağıtıldı
Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement