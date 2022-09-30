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Kaynak: AA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

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