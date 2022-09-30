Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

30.09.2022 01:16

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı.

Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.

Polis, ikametinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmasını sürdürüyor.

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Son dakika haber | MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA OPERASYON: 9 GÖZALTI Son dakika haber | MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA OPERASYON: 9 GÖZALTI İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Kaynak: AA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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