Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi

16.08.2022 10:33
Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları ileri sürülen 10 kişiden 8'ini dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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