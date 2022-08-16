Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları ileri sürülen 10 kişiden 8'ini dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.
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