İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

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