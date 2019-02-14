Mersin'de Terör Örgütü PKK'ya Operasyon
1 saat önce
Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Mersin
'de terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl merkezi ve Erdemli
ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.
Zanlıların, sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunup örgüt propagandası yaptığı, örgüt içinde faaliyette bulunduklarına dair haklarında teşhis bulunduğu ve miting alanlarında örgüt elebaşının posterini açtığı belirlendi.
Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:02 Kaynak: AA
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