Katılımcılara kavga, tartışma, şiddet ve taciz gibi olaylarla baş edebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet farkındalığı konularında bilgiler verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tarsus Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen eğitim, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de toplu taşıma şoförlerine eğitim verildi - Son Dakika

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