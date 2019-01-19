Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
53 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaşar
Cesur'un (35) kullandığı 01 DVK 25 plakalı minibüs, Tarsus-Mersin otoban gişeleri yakınlarında İ.K. yönetimindeki 33 CKA 88 plakalı tıra arkadan çarptı.
Cesur olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:43 Kaynak: AA
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