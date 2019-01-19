Son Dakika Haberleri: Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

53 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yaşar Cesur'un (35) kullandığı 01 DVK 25 plakalı minibüs, Tarsus-Mersin otoban gişeleri yakınlarında İ.K. yönetimindeki 33 CKA 88 plakalı tıra arkadan çarptı.

Cesur olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Yaşar, Tarsus, Mersin, Güncel
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