Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazası: 10 yaralı
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Mersin'de trafik kazası: 10 yaralı

30 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 10 yaralı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekşiler Mahallesi sınırları içinde yer alan Silifke- Mut karayolunda meydana gelen kazada, Mustafa Tuncer'in kullandığı 42 DT 055 plakalı otomobil ile Ömer Şahin idaresindeki 35 S 95241 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 10 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımı ile yaralılar yol kenarına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Minibüs sürücüsü Ömer Şahin, karayolunun bayram nedeniyle çok yoğun olduğunu, hatalı sollama yapan bir araç nedeniyle minibüsünü yoldan dışarı çıkarıp, şarampolde bulunan çalılıkların içine sürerek durdurabildiğini söyledi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Silifke- Konya yolunda trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili yetkililer soruşturmanın devam ettiğini, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirttiler.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Mustafa Tuncer, Silifke, Mersin, Güncel
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