Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Şahin Mahallesi 3246 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. (37) idaresindeki 33 EGR 01 plakalı otomobil, sokakta oynayan Rahaf El Semu'ya (2) çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de Trafik Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
