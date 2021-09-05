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Erdemli ve Silifke'nin Üretici Kadınlarına Mersin Büyükşehir'den Satış Desteği - Son Dakika

Erdemli ve Silifke'nin Üretici Kadınlarına Mersin Büyükşehir'den Satış Desteği

05.09.2021 10:21
Erdemli ve Silifke'nin Üretici Kadınlarına Mersin Büyükşehir'den Satış Desteği, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoKadınların ürettikleri ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi ve evdeki gizli kadın iş gücünün ortaya çıkması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Silifke ve Erdemli ilçelerinde "Üretici Kadın Stantları" kurdu.

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Kadınların ürettikleri ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi ve evdeki gizli kadın iş gücünün ortaya çıkması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Silifke ve Erdemli ilçelerinde "Üretici Kadın Stantları" kurdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından kurulan stantlarda üretici kadınlar binbir emek ve zahmetle ürettikleri ürünlerin satışını yapıyor. Silifke'de Şehir Stadyumu yanında kurulan 15 stantta 40 kadın üretici, Erdemli'de Doğan Aquapark önünde kurulan 13 stantta ise 28 kadın üretici ürünlerini sergiliyor.

Üreten kadınlara satış öncesi pazarlama dersleri

Büyükşehir Belediyesi, kurduğu stantlarla kadınların emeğini görünür kılarken, verdiği eğitimlerle de ürünlerini pazarlamaları noktasında destek oluyor. Her iki ilçede de kadınlar stantlarının başına geçmeden önce satış-pazarlama, diksiyon, müşteri ilişkileri ve paketleme eğitimleri aldı. Verilen eğitimler sayesinde üretici kadınlar satış konusunda donanım kazandı.

Stantlar sezon sonuna kadar açık

Silifke'de stantlar sezon sonuna kadar perşembe ve cuma günleri, Erdemli'de ise yine sezon sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri satışa açık olacak.

"Çalışmalarımız diğer ilçelerde de devam edecek"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görevli Burcu Sert, evdeki gizli kadın iş gücünü açığa çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu projedeki amacımız kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak. Bu şekildeki çalışmalarımız diğer ilçelerde de devam edecek" dedi.

"Biz Yağmur Deniz için buradayız"

CHP Silifke İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Silifke Belediye Meclis Üyesi Şerife Yörükçü, kurulan stantlarda SMA hastası Yağmur Deniz için satış yaptıklarını ve buradan elde edilecek gelirle Yağmur Deniz'in tedavisine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Yörükçü, şunları söyledi:

"Kadınlara düşünüldüklerini hissettirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Biz Yağmur Deniz için buradayız. Kadın Kolları ve Silifke'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönüllü arkadaşlarımla el emeği göz nuru ufak tefek bir şeyler yaptık. Buradan gelecek gelirle Yağmur Deniz'in kampanyasına biz de katkıda bulunacağız. "

"Buradan kazandıklarıyla çocuğunu üniversitede okutanlarımız var"

Üreticilerden Saniye Tekinol, birçok kadının sattıkları ürünlerle çocuğunu okuttuğunu belirterek, "El işi ürünler satıyoruz. Kadınlarımız çok yarar görüyor. Buradan kazandıklarıyla çocuğunu üniversitede okutanlarımız var. Elimizden ne gelirse yapmaya, ürünlerimizi değerlendirmeye, her gün üretmeye çalışıyoruz. Üretici kadınlarımız bunu ileride daha da güzelleştirecek. Çok teşekkür ederiz Vahap Başkanımıza" dedi.

"Ben bununla geçiniyorum"

Yaptığı kuklaları satarak geçimini sağladığını belirten ve işini severek yaptığını söyleyen Nemika Yıldız, "Çok istediğim bir şeydi. Bu stantları kurduğu için Büyükşehir'e teşekkür ederim. İlk kez geliyorum ve çok memnun oldum. Çok mutluyum. Ben bu işleri yapmayı seviyorum. Yaptıklarımı da kadın dayanışması içinde satmayı seviyorum. Ben bununla geçiniyorum. Çok para getirmiyor ama bunları yaparken mutlu oluyorum. Dünyalara değer" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 5. 9. 2021 09: 26: 13

Erdemli ve Silifke'nin Üretici Kadınlarına Mersin Büyükşehir'den Satış Desteği
Erdemli ve Silifke'nin Üretici Kadınlarına Mersin Büyükşehir'den Satış Desteği
Erdemli ve Silifke'nin Üretici Kadınlarına Mersin Büyükşehir'den Satış Desteği
Erdemli ve Silifke'nin Üretici Kadınlarına Mersin Büyükşehir'den Satış Desteği

Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Cuma, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Erdemli ve Silifke'nin Üretici Kadınlarına Mersin Büyükşehir'den Satış Desteği - Son Dakika


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