Mersin'de Üreticilere Nar Taneleme ve Sıkma Makineleri Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yenişehir ilçesi Karahacılı Mahallesi'nde üreticilere nar taneleme ve nar sıkma makinesi desteği verildi.

"İş gücünü azaltıyor, üreticilerin kar marjını artırıyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, makine desteğinin küçük ve orta ölçekli üreticiler için büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Bugüne kadar birçok ekipman dağıttık. Bu proje de küçük ve orta ölçekli üreticilerin kooperatifler aracılığıyla desteklenmesi ve iş gücünün azaltılması hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası. Daha önce Toroslar ve Silifke ilçelerimizde nar taneleme makinesi verilmişti. Karahacılı Mahallesi'nde ilk kez bu makineyi teslim ettik. İş gücünü azaltıyor, üreticilerin kar marjını artırıyor. Böylelikle daha katma değerli ürünler, nar suyu ve nar ekşisi gibi ürünler elde ediyorlar" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karahacılı'da üretim hızlandı"

Karahacılı Mahalle Muhtarı Ali Kaya, köyün en önemli geçim kaynağının nar olduğunu belirtti. Daha önce taneleme işlemini tamamen insan gücüyle yaptıklarını, bu nedenle üretimin uzun sürdüğünü, verimin de düşük kaldığını dile getiren Kaya, "Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karahacılı'da üretim hızlandı. Bu destek sayesinde hem iş gücü azaldı hem de elde edilen nar suyunun miktarı arttı. İnsan gücüyle yapılan sıkımda 10 kilogram ürün elde edilirken, makineyle bu miktar 15 kilograma çıkıyor. Bu da üreticilerin ekonomik kazancına önemli bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Eskiden nar ekşisi yapmak çok zor oluyordu"

Karahacılı Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Çelik, "Nar taneleme ve sıkma makinesi geldikten sonra işlerimiz çok kolaylaştı. Önceden eziyet oluyordu, şimdi 1 saatte işimizi bitiriyoruz. Kaliteli sıkım oluyor" ifadelerini kullandı.

Nar üreticisi Ayşe Kaya, makine desteğinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirterek, "Eskiden narı elimizle çırparak taneliyorduk. Şimdi makine sayesinde çok daha pratik oldu. Suyu daha çok çıkıyor, biz sadece kaynatıyoruz. Saatlerce sopayla uğraşıyorduk, artık bu yükten kurtulduk" dedi.

Üretici Huriye Mazlum ise "Eskiden nar ekşisi yapmak çok zor oluyordu. Şimdi işimiz çok kolaylaştı, çok memnunuz" diye konuştu.