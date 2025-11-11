Mersin'de Üreticilere Nar Taneleme ve Sıkma Makineleri Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Üreticilere Nar Taneleme ve Sıkma Makineleri Desteği

11.11.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karahacılı Mahallesi'nde üreticilere nar taneleme ve nar sıkma makinelerini teslim ederek, küçük ve orta ölçekli üreticilerin iş gücünü azaltmayı ve kar marjını artırmayı hedefliyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik destekleri kapsamında Yenişehir ilçesi Karahacılı Mahallesi sakinlerine nar taneleme ve nar sıkma makinelerini teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yenişehir ilçesi Karahacılı Mahallesi'nde üreticilere nar taneleme ve nar sıkma makinesi desteği verildi.

"İş gücünü azaltıyor, üreticilerin kar marjını artırıyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, makine desteğinin küçük ve orta ölçekli üreticiler için büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Bugüne kadar birçok ekipman dağıttık. Bu proje de küçük ve orta ölçekli üreticilerin kooperatifler aracılığıyla desteklenmesi ve iş gücünün azaltılması hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası. Daha önce Toroslar ve Silifke ilçelerimizde nar taneleme makinesi verilmişti. Karahacılı Mahallesi'nde ilk kez bu makineyi teslim ettik. İş gücünü azaltıyor, üreticilerin kar marjını artırıyor. Böylelikle daha katma değerli ürünler, nar suyu ve nar ekşisi gibi ürünler elde ediyorlar" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karahacılı'da üretim hızlandı"

Karahacılı Mahalle Muhtarı Ali Kaya, köyün en önemli geçim kaynağının nar olduğunu belirtti. Daha önce taneleme işlemini tamamen insan gücüyle yaptıklarını, bu nedenle üretimin uzun sürdüğünü, verimin de düşük kaldığını dile getiren Kaya, "Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karahacılı'da üretim hızlandı. Bu destek sayesinde hem iş gücü azaldı hem de elde edilen nar suyunun miktarı arttı. İnsan gücüyle yapılan sıkımda 10 kilogram ürün elde edilirken, makineyle bu miktar 15 kilograma çıkıyor. Bu da üreticilerin ekonomik kazancına önemli bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Eskiden nar ekşisi yapmak çok zor oluyordu"

Karahacılı Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Çelik, "Nar taneleme ve sıkma makinesi geldikten sonra işlerimiz çok kolaylaştı. Önceden eziyet oluyordu, şimdi 1 saatte işimizi bitiriyoruz. Kaliteli sıkım oluyor" ifadelerini kullandı.

Nar üreticisi Ayşe Kaya, makine desteğinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirterek, "Eskiden narı elimizle çırparak taneliyorduk. Şimdi makine sayesinde çok daha pratik oldu. Suyu daha çok çıkıyor, biz sadece kaynatıyoruz. Saatlerce sopayla uğraşıyorduk, artık bu yükten kurtulduk" dedi.

Üretici Huriye Mazlum ise "Eskiden nar ekşisi yapmak çok zor oluyordu. Şimdi işimiz çok kolaylaştı, çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Üreticilere Nar Taneleme ve Sıkma Makineleri Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

09:51
Türk futbolunda kazan kaynıyor Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
Türk futbolunda kazan kaynıyor! Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
09:05
Herkes onu konuşuyor İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Herkes onu konuşuyor! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
08:53
Utanç tablosu Türkiye’den İnekler susuzluktan boruları yaladı
Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 09:58:50. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Üreticilere Nar Taneleme ve Sıkma Makineleri Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.