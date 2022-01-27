Mersin'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, 495 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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