Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
08.12.2025 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de gerçekleşen kaza sonucunda yaklaşık 30 metre yükseklikteki viyadükten aşağı uçan sürücü hayatını kaybederken, araç viyadüğün üzerinde bulundu. Ekipler, adamın kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de meydana gelen kazada yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçan sürücü hayatını kaybederken, araç viyadüğün üzerinde bulundu.

BETON BARİYERLERE ÇARPIP YOL KENARINDA DURDU

Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Adana Otobanı Müftü Viyadüğü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 43 yaşındaki Gökhan Belşen'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar alan otomobil yol kenarında durdu.

Mersin'de kaza yapan araç otoyolda, sürücüsü 30 metrelik köprünün altında ölü bulundu

30 METRE AŞAĞIDA BULUNDU

Kaza yapan aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, camı kırılan otomobilde kimsenin olmadığını fark edince bölgede araştırma yaptı. Yapılan aramada Gökhan Belşen'in cansız bedeni, viyadükten yaklaşık 30 metre aşağıda bulundu. Polis ekipleri hem viyadük üzerinde hem de cesedin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.

Mersin'de kaza yapan araç otoyolda, sürücüsü 30 metrelik köprünün altında ölü bulundu

KAZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, Belşen'in kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Ulaşım, Mersin, Adana, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek“ iddiasına yanıt "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek" iddiasına yanıt
Arjantin’de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

23:33
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
23:18
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
22:56
Konyasporlu Ndao tutuklandı Zorbay Küçük’ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest
22:39
DEM’li Bakırhan’dan kendisini alkışlayan Bahçeli’ye “çay“ daveti
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye "çay" daveti
22:29
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik’in sevk yazısı ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı
22:24
Armut’a erişim engeli getirildi
Armut'a erişim engeli getirildi
22:05
Tayland ve Kamboçya’nın çatışması, savaşa dönmek üzere Anıtı böyle yerle bir ettiler
Tayland ve Kamboçya'nın çatışması, savaşa dönmek üzere! Anıtı böyle yerle bir ettiler
21:58
4 gollü düello Beşiktaş, Gaziantep ile yenişemedi
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep ile yenişemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 00:06:21. #7.12#
SON DAKİKA: Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.