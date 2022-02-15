Mersin'deki yerel gazeteye art arda saldırı - Son Dakika

- Mersin'deki yerel gazeteye art arda saldırı

CHP Gençlik Kolları üyesi oldukları öne sürülen saldırganlar, gazete çalışanlarının üzerine boya döküp, yumurta yağmuruna tuttu

Dün, maskeli bir grubun sözlü saldırısına maruz kalan gazete çalışanları bugün de onlarca kişinin fiziki saldırısıyla karşı karşıya kaldı

MERSİN - Mersin'de dün maskeli bir grubun sözlü saldırısına maruz kalan yerel gazete çalışanları, bugün de onlarca kişinin yumurtalı ve boyalı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan olmazken, CHP'li gençlik kolları üyesi oldukları ileri sürülen grup, slogan atarak dağıldı.

Bugün öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayın hayatını sürdüren Mersin Haberci Gazetesinin bulunduğu sokağa gelen çoğunluğu gençlerden oluşan onlarca kişi, ellerindeki boyaları kapının önüne çıkan gazete çalışanlarının üzerine döktü. Grup daha sonra gazete binasını ve çalışanlarını yumurta yağmuruna tuttu. Gazete önündeki eylemlerini sürdüren kalabalık, "Yanlış haber yapıyorsunuz" diyerek slogan attı. Sloganlarına bir süre devam eden grup, tehditler savurup yanlarında getirdikleri buğdayları da gazete binası önüne döktükten sonra sloganlarla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici ile muhabir Kadri Duman'ın yüzü ve kıyafetleri boya içinde kaldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, gazete çalışanları ile görüştükten sonra bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın ardından kentteki birçok gazeteci Haberci Gazetesi'nin önüne gelerek meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Sosyal demokrat geçinen insanların hak ve adalet anlayışını da gözler önüne sermesi açısından ibretlik bir olay"

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün bir saldırıya uğradık. Hiç de hoş olmayan, demokrasiye yakışmayan ve özellikle kendilerine yakıştıramadığım bir partinin, bir genç grubun bunu yapması çok daha üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim başımıza gelen olay sadece bize değil basın özgürlüğüne bir saldırı olarak nitelendirilsin. Gerekli yerlere mesaj olsun. Şikayetçi olduk. Zaten artık kamuoyuna mal olmuş bir olay. Emniyetimiz de gerekli girişimleri yaptı, incelemeleri sürüyor. Sonucu inşallah adalet belirler. Bu saldırıların iyi tarafı da var. Yayın politikamızın doğruluğunu ispatlayan bir davranış. Sosyal demokrat geçinen insanların hak ve adalet anlayışını da gözler önüne sermesi açısından ibretlik bir olaydır" dedi.

Dün yine saldırmışlardı

Öte yandan, Haberci Gazetesi'ne dün yine bir grup genç sözlü saldırı girişiminde bulunmuştu. Gazete önünde toplanan maskeli gençler, 'Yalan haber yapmayın' şeklinde slogan atarak, bunun bir başlangıç olduğunu belirtip olay yerinden ayrılmıştı.