Mersin eski kocasının öldürdüğü kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi - Son Dakika
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Mersin eski kocasının öldürdüğü kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi

6 saat önce

Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisiMERSİN'de, geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, boşandığı Murat Demir (41) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın (37) ile ilgili davada mütalaa açıklandı.

Eski kocasının öldürdüğü Kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi

MERSİN'de, geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, boşandığı Murat Demir (41) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın (37) ile ilgili davada mütalaa açıklandı. Aşkın ailesi, Demir için 'kasten öldürme' suçundan ceza istenmesine tepki gösterdi. Duruşmada söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Olay, 14 Şubat 2019'da, Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından Sevgililer Günü'nde tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Davut Demir hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 4'üncü celsesine tutuklu sanık Murat Demir, Kübra öğretmenin annesi Sebirhan Aşkın, kardeşi Saliha Aşkın ile taraf avukatları ve çok sayıda kadın katıldı.

Karar aşamasına gelinen davada, iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Murat Demir'in, suçun niteliği ve işleniş biçimi bakımından 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi. İddia makamının mütalaası üzerine söz alan anne Sebirhan Aşkın, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Saliha Aşkın da Murat Demir'in, ablasını tasarlayarak, planlı öldürdüğünü savunup, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Aşkın ailesinin avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'tasarlayarak öldürme' fiilinin meydana geldiğini belirtti.

'TEK İSTEDİĞİM BARIŞMAKTI'

Duruşmada sanık Murat Demir ise 'tasarlayarak öldürme' iddialarını reddetti. Olayı bütün yönleriyle anlattığını söyleyen Demir, "Böyle olsun istemezdim. Kaderin bir oyunu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tek istediğim, barışmaktı; pişmanım. Keşke tüm bunlar yaşanmasaydı" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, esas hakkında kararını vermek için duruşmayı erteledi. Sanık Murat Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin eski kocasının öldürdüğü kübra öğretmenin ailesinden 'mütalaa' tepkisi

Sevgililer Günü, Murat Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:32 Kaynak: DHA
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