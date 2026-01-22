Mersin Hastanesi Hemşireleri 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Hastanesi Hemşireleri 'Yılın Kareleri' Oylamasında

22.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi Hastanesi hemşireleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Mersin Üniversitesi Hastanesinde görev yapan hemşireler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hemşireler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başhemşire Müjde Moran, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı karelerini seçti.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oylayan Moran, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı karelerine oy verdi.

Hemşirelerden Gamze Gök de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karelerini oylayan Gök, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" adlı fotoğrafını tercih etti.

Hemşire Ayşe Sezer ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Haber"de ise Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" adlı fotoğraflarını oyladı.

"Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karesine oy veren Sezer, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesini seçti.

Mersin Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Müjde Moran, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Seçim yapmakta zorlandım. Beni en çok 'Gazze: Açlık' teması etkiledi. Bir sağlık çalışanı olarak açlığı biz klinik bir tablo olarak nitelendirsek de buradaki açlık klinik tablodan çok daha ötesini ifade ediyordu. Özellikle fotoğraflardaki çocuk ve kadınların bakışı beni çok duygulandırdı ve etkiledi." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Hastanesi Hemşireleri 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:01:00. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Hastanesi Hemşireleri 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.