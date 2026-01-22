Mersin Hastanesi Hemşireleri 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Mersin Üniversitesi Hastanesinde görev yapan hemşireler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hemşireler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başhemşire Müjde Moran, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı karelerini seçti.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oylayan Moran, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı karelerine oy verdi.

Hemşirelerden Gamze Gök de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karelerini oylayan Gök, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" adlı fotoğrafını tercih etti.

Hemşire Ayşe Sezer ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Haber"de ise Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" adlı fotoğraflarını oyladı.

"Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karesine oy veren Sezer, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesini seçti.

Mersin Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Müjde Moran, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Seçim yapmakta zorlandım. Beni en çok 'Gazze: Açlık' teması etkiledi. Bir sağlık çalışanı olarak açlığı biz klinik bir tablo olarak nitelendirsek de buradaki açlık klinik tablodan çok daha ötesini ifade ediyordu. Özellikle fotoğraflardaki çocuk ve kadınların bakışı beni çok duygulandırdı ve etkiledi." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.