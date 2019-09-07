Mersin'i daha da güzelleştirmek için Gaziantep'e gittiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan teknik ekip, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kent estetiği ve peyzaj ile ilgili çalışmaları incelemek üzere Gaziantep'e teknik gezi düzenledi.



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı peyzaj mimari, mühendis ve sanat ekibinden oluşan 11 teknik personel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personeli ile bir araya gelerek, Gaziantep'te yapılan yeşil alan uygulamalarını yerinde inceledi. Botanik Parkı, Kavaklık Parkı, İstasyon Parkı, Hobi Bahçesi, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Şehitkamil Yeşil Vadi, Dülükbaba Biyolojik Gölet ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'nü gezerek incelemeler yapan ekip, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Gaziantep'e düzenlediği gezi ile diğer illerde yapılan uygulamaları inceleyerek, Mersin'e farklı kullanımların kazandırılması, kentte yapılan yeşil alanların geliştirilmesi ve Mersin'in kent estetiği açısından daha güzel bir görünüme kavuşması için hazırlanacak projeler için fikir oluşturulmasını hedefliyor. - MERSİN