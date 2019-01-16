Mersin'i Gündüz Fırtına, Akşam Sağanak Yağmur Vurdu

Mersin'i gündüz fırtına, akşam sağanak yağmur vurdu Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına zor anlar yaşatırken, birçok ağaç yerinden söküldü, deniz ile kara birleşti Gece rüzgarla birlikte bastıran sağanak yağmur birçok noktada su birikintisi oluştururken, sahil yolu tamamen...

Mersin'i gündüz fırtına, akşam sağanak yağmur vurdu

Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına zor anlar yaşatırken, birçok ağaç yerinden söküldü, deniz ile kara birleşti

Gece rüzgarla birlikte bastıran sağanak yağmur birçok noktada su birikintisi oluştururken, sahil yolu tamamen trafiğe kapandı

Merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, birçok ağaç, tabela ve bank yerinden söküldü



MERSİN - Mersin'de öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Fırtına dolayısıyla kente çok sayıda ağaç, tabela, bank yerinden sökülürken, şiddetli yağış dolayısıyla da birçok yol sular altında kaldı. Merkez ilçelerin yanı sara diğer ilçelerde de etkili olan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle vatandalar zor anlar yaşarken, bazı yollar tamamen trafiğe kapandı.

Kentte dün akşam başlayan yağmur, bugün öğleden sonra yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Fırtının etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle deniz adeta karaya çıkarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle denizde şiddetli fırtına etkili olurken, sahilde bulunan ağaçlar, banklar, oturma grupları, taşlar yerinden söküldü. Fırtınanın etkisiyle metrelerce dalgalar oluşurken, özellikle Atatürk Parkı içinde bulunan Balıkçı Barınağı ile açıkta bekleyen tekne ve gemiler zor anlar yaşadı. Fırtınaya açıkta yakalanan gemiler hemen demir atarak fırtınanın dinmesini beklerken, barınak içinde bulunan tekneciler ise teknelerine zarar gelmemesi için büyük çaba sarf etti. Fırtına dolayısıyla yollar kırılan ağaç dallarıyla doldu. Rüzgar ve yağmurun kent merkezinde sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Ayrıca Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı. Gemide haciz işlemlerinden dolayı 2 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Şiddetli yağmur yolları trafiğe kapattı

Akşam saatlerinde fırtına etkisini yavaş yavaş kaybederken, yerini yağmura bıraktı. Saat 19.00 gibi başlayan sağanak yağmur, birçok noktada su baskınlarına neden olurken, özellikle trafik akışını olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı tamamen trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sahil bandında biriken suları çekmek için yoğun çaba sarf etti. Ara yollardan çıkan bazı araç sürücüleri biriken suların içinden geçmeye çalışırken zorlandı. Yetkililer vatandaşları şiddetli fırtına ve yağmur konusunda uyardı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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