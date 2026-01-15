Mersin İdman Yurdu Maça Çıkmayabilir

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun Aksarayspor maçına çıkmama ihtimali, Bursaspor taraftarının önümüzdeki hafta da takımını sahada izleyememesine sebep olabilir.

Yeni Mersin İdman Yurdu'nun hafta sonu oynayacağı Aksarayspor maçı öncesinde herhangi bir hazırlık yapmadığı öğrenildi. Son idmanını yaklaşık bir ay önce gerçekleştiren Mersin temsilcisi, geçtiğimiz hafta Menemen deplasmanında da maça çıkmamıştı. Mersin ekibinin bu hafta da karşılaşmaya çıkmaması durumunda direkt olarak 3. Lig'e düşeceği ve bu nedenle Bursa'ya gelemeyeceği belirtildi.

Bursaspor'un Yeni Mersin İdman Yurdu ile 24 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de oynaması planlanan karşılaşmanın, Mersin ekibinin ligden düşmesi halinde oynanamayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Bursa'da oynanması gereken Yeni Malatyaspor maçının, rakip takımın ligden ihraç edilmesi nedeniyle iptal edilmesiyle yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını sahada izleyememişti.

Bursaspor taraftarının, takımlarına tribünden destek verebileceği bir sonraki maçın ise 1 Şubat tarihinde oynanacak Adanaspor karşılaşması olması bekleniyor. - BURSA