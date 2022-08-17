Anamur'da Kore gazisine kaybolan madalyasının yenisi verildi - Son Dakika
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Anamur'da Kore gazisine kaybolan madalyasının yenisi verildi

17.08.2022 19:12

Mersin'in Anamur ilçesinde madalyasını kaybeden 93 yaşındaki Kore gazisi için yeni madalya hazırlandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde madalyasını kaybeden 93 yaşındaki Kore gazisi için yeni madalya hazırlandı.

Kaymakam Bilal Bozdemir, madalyası kaybolan gazi Mustafa Madeni'yi makamında ağırladı.

Madeni'ye yeni madalyasını takdim eden Bozdemir, Kore gazisinin uzun yıllar daha madalya taşımasını diledi.

Ziyarette Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da yer aldı.

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Kaynak: AA

Bilal Bozdemir, Mersin, Anamur, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anamur'da Kore gazisine kaybolan madalyasının yenisi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Anamur'da Kore gazisine kaybolan madalyasının yenisi verildi - Son Dakika
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