Anamur'da polis, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulmaları önlemek için vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince boğulma vakalarına karşı çalışma yapıldı.
Deniz ve havuz çevrelerindeki vatandaşlara uyarılarda bulunan polis, boğulmaya karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşür dağıttı.
Ekipler, yüzülmesi yasak olan sulama kanalları ve göletleri de denetledi.
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