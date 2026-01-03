Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

03.01.2026 15:41
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı, Mersin Tren Garı'nda temsili heyetin karşılanmasıyla başladı.

Ardından kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, Vali Atilla Toros, Tuğamiral Özgür Erken ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer araca binip alandaki katılımcıları selamladı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Seçer, törende, bugün Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük gururla andıklarını söyledi.

Mersin halkının bundan 104 yıl önce onuruyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle dimdik durduğunu belirten Seçer, "Mersin halkı bu toprakların işgal altında kalamayacağını açık bir ifadeyle ortaya koymuştur. O gün sergilenen bu duruş yalnızca geçmişin hatırası değil bugün bizlere yol gösteren tarihsel bir sorumluluktur." diye konuştu.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda, öğrenciler tarafından şiir okundu.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'ların gösteri uçuşu gerçekleştirdiği etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığının Mehteran Birliği konser verdi.

Jandarma Merasim Bölük Komutanlığınca "tüfekli hareketler" gösterisinin de yer aldığı programda, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personeli tarafından helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirildi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Toroslar Belediyesince "3 Ocak Kuvayi Milliye Yürüyüşü" de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

