2 bin 300 rakımda bal hasadı başladı - Son Dakika
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2 bin 300 rakımda bal hasadı başladı

10.08.2022 10:19

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Toros Dağları'nın eteğindeki Evdilek Yaylası'na 3 ay önce kovan bırakan üreticiler, bal hasadına başladı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Toros Dağları'nın eteğindeki Evdilek Yaylası'na 3 ay önce kovan bırakan üreticiler, bal hasadına başladı.

Toros Dağları'nın eteklerinde, 1500 çeşit çiçeğin bulunduğu Evdilek Yaylası'na 3 ay önce kovanlarını yerleştiren bal üreticileri, yaz sezonu hasadına başladı. Sezondan umutlu olduklarını belirten üreticiler, rekoltenin geçen yıla göre yüzde 50 artmasını beklediklerini söyledi. 200 kovanla bal üreten Abdullah Tipi, kış yağışları ve bol çiçek çeşidi ile rekoltenin arttığını kaydetti. Tipi, "Kovanlarımızdan bal akıyor, diyebiliriz. Bölgemizde yaklaşık 30 ton bal üretilmesini bekliyoruz" dedi.?Abdullah Tipi'nin eşi Fazilet Tipi ise "Arıcılık, insanı rahatlatan ve gerçekten zevkli bir iş. Haziran ayının ilk haftasında getirdiğimiz kovanlarımızın 15 gün sürecek hasat dönemine başladık. Ben de eşime yardım için 15 gün boyunca burada olacağım. Kovanlardan petek almak, bal sağımı yapmak insana terapi gibi geliyor. Hasadını yaptığımız ballarımız yaklaşık 20 gün sonra sofralarda olacak şekilde hazırlanacak. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir hasat dönemi dilerim" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 bin 300 rakımda bal hasadı başladı - Son Dakika

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