Polis ekipleri tarafından savcılık talimatıyla bölgedeki bir araçta yapılan incelemede, Celal A. ve Özgür G'ye ait cep telefonları ve kıyafetler bulundu.

Kaynak: AA

Kocahasanlı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı - Son Dakika

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