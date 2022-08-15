Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

15.08.2022 20:20
Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kurtarıldı.

Kocahasanlı Halk Plajı'nda yüzen vatandaşlar, bir kişinin suda hareketsiz durduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçirdiği belirlenen 47 yaşındaki Celal A, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların bir süre sonra ikinci boğulma ihbarında bulunmasıyla ekipler tekrar bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, kayalıklar arasında hareketsiz yatan kişiyi denizden çıkardı. Yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin, 43 yaşındaki Özgür G. olduğunu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından savcılık talimatıyla bölgedeki bir araçta yapılan incelemede, Celal A. ve Özgür G'ye ait cep telefonları ve kıyafetler bulundu.

Konya'dan geldikleri tespit edilen Celal A. ve Özgür G'nin arkadaş olduğu öğrenildi.

Tedavisi devam eden Celal A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Kocahasanlı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı - Son Dakika
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