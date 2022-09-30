Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerle çatışan ekipler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerle çatışan ekipler yaşadıklarını anlattı

30.09.2022 11:06
Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerle çatışan ekipler yaşadıklarını anlattı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıda teröristlerle çatışan ekipler, yaşadıklarını anlattı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıda teröristlerle çatışan ekipler, yaşadıklarını anlattı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda 2 kadın teröriste karşı mücadele veren polisleri ve bekçileri makamında ağırladı.

Ekipleri tebrik eden Aslan, personellerle gurur duyduklarını belirtti.

Polis memuru Mehmet Ali Küçükcan, gazetecilere, kadın teröristlerin silah ve patlayıcılarla saldırdığını söyledi.

Teröristlerin polisevine girememeleri için mücadele verdiklerini dile getiren Küçükcan, şöyle konuştu:

"Şahısların üzerinde 20 kilograma yakın patlayıcı olduğunu sonradan öğrendik. Bunun da bir binayı yaklaşık 10-11 saniye içinde etkisiz hale getireceğinden oradaki 100-110 kişinin canını kurtarmış olduk. Canlı bombalar burada patlasaydı Allah'ım esirgesin büyük bir facia yaşanırdı. Allah bir daha bugünleri göstermesin. Allah devletimize, milletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Vatandaş için asayişi sağlamaya 24 saat esasına göre devam edeceğiz."

Küçükcan, çatışma bölgesine intikal ettiklerinde yaralı polis Abdulkadir Öztürk'ün kanamasını durdurmaya çalıştıklarını, sonrasında patlamaların meydana geldiğini ifade etti.

Mahalle bekçileri olay yerine kamyonetle gitmiş

Teröristlerle çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan mahalle bekçisi Cengiz Tapan da silah seslerini duymaları üzerine 4 kişilik ekiple olay yerine doğru koştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoldan geçen bir kamyonetin sürücüsü yanımızda durdu, 'Araca binin sizi götüreyim' dedi. Allah ondan da razı olsun. Bizi oraya zamanında yetiştirdi. Polisevine geldik, çatışmaya dahil olduk. Elimizden gelen gayretin tamamını gösterdik. Sonrasında arka arkaya 2 bomba patladı. Polis ağabeyimiz şehit düştü, Allah rahmet eylesin. Bir polisimizin de yaralandığını gördük."

Tapan, bu tür olaylara karşı sık sık eğitim aldıklarını anlatarak, "Amacımız daha büyük bir zayiatın engellenmesiydi. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Vatana, millete hizmet için buradayız. Başka birinin, sivil vatandaşın yaralanmaması adına orada olduğumuz için bütün arkadaşlarımızla aynı gayreti gösterdik." diye konuştu.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerle çatışan ekipler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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