Mersin'de merdivenden düşüp başını beton zemine çarpan Özel Harekat Polisi feci şekilde hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, Adana'da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan Tarsuslu Osman Şerif Aktaş (26), Sağlıklı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaretinde bir anlık dalgınlık sonucu merdivenden düşerek başını beton zemine çarptı.

YAKINDA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Hastaneye kaldırılan ve yakında düğününün olacağı öğrenilen Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktaş'ın bugün Sağlıklı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

NİŞANLISI ÜNİFORMASIYLA KATILDI

Osman Şerif Aktaş (26) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Evlilik hazırlığı yaptığı, 3 yıllık nişanlısı Feride Keçeli (25) de cenazeye Aktaş'ın üniformasıyla katıldı. Aktaş ailesi ve nişanlısı, uzun süre gözyaşı döktü. Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.