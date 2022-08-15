Mersin'de merdivenden düşüp başını beton zemine çarpan Özel Harekat Polisi feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de merdivenden düşüp başını beton zemine çarpan Özel Harekat Polisi feci şekilde hayatını kaybetti

15.08.2022 13:28

Mersin'in Tarsus ilçesinde baba evini ziyaret eden Özel Harekat Polisi Osman Şerif Aktaş, merdivenden düşüp başını beton zemine çarparak yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki polisin evlilik hazırlığında olduğu detayı ise yürek burktu.

Edinilen bilgiye göre, Adana'da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan Tarsuslu Osman Şerif Aktaş (26), Sağlıklı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaretinde bir anlık dalgınlık sonucu merdivenden düşerek başını beton zemine çarptı.

YAKINDA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Hastaneye kaldırılan ve yakında düğününün olacağı öğrenilen Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktaş'ın bugün Sağlıklı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

NİŞANLISI ÜNİFORMASIYLA KATILDI

Osman Şerif Aktaş (26) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Evlilik hazırlığı yaptığı, 3 yıllık nişanlısı Feride Keçeli (25) de cenazeye Aktaş'ın üniformasıyla katıldı. Aktaş ailesi ve nişanlısı, uzun süre gözyaşı döktü. Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evlilik hazırlığındaydı! Merdivenden düşen Özel Harekat Polisi hayatını kaybetti
Evlilik hazırlığındaydı! Merdivenden düşen Özel Harekat Polisi hayatını kaybetti
Merdivenden düşen Özel Harekat Polisi hayatını kaybetti
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Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2) Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2) Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de merdivenden düşüp başını beton zemine çarpan Özel Harekat Polisi feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de merdivenden düşüp başını beton zemine çarpan Özel Harekat Polisi feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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