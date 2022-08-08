2 yıldır katili bulunamayan Seher'in annesi: Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar - Son Dakika
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2 yıldır katili bulunamayan Seher'in annesi: Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar

08.08.2022 14:10
2 yıldır katili bulunamayan Seher'in annesi: Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde Seher Aslan Özkurt'u (34) öldürdükten sonra kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Seyfetullah Söylemez (42) aradan 2 yıla geçmesine rağmen bulunamadı.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde Seher Aslan Özkurt'u (34) öldürdükten sonra kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Seyfetullah Söylemez (42) aradan 2 yıla geçmesine rağmen bulunamadı. 2 tutuklu sanığın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında söz alan anne İ. Aslan, "Organize bir şekilde eve girerek, kızımı öldürdüler. 10 yaşındaki çocuğun kafasına silah dayadılar. Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar" dedi.

Olay, 2 Ekim 2020'de Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, arkadaşları Barış Şimşek (32) ve Cevdet Dinar (21) ile saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Söylemez, Şimşek ile birlikte yanında getirdiği demir kesme makası ile Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile Şimşek, Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü aldı. Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp, komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Söylemez, sürükleyerek merdiven boşluğuna getirdiği Seher Aslan Özkurt'un başına tabancayla ateş açtı. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek ise kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamadı.

DAMDAN HALATLA BALKONA İNİP DAİREYE GİRMİŞŞüpheliler hakkında 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Söylemez'in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak, içeri girip dama çıktığı, damdan 10'uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt'un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.Davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu 2 sanık ile öldürülen Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi. Sanıklardan şikayetçi olan Özkurt'un ailesi ise en ağır cezayı almalarını istedi.'EVİMİ YIKTILAR, 2 ÇOCUĞU YETİM BIRAKTILAR'Davada söz alan anne İ. Aslan, "Organize bir şekilde eve girerek, kızımı öldürdüler. 10 yaşındaki çocuğun kafasına silah dayadılar. Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsınlar" dedi.

Önceki duruşmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan sanık Seyfetullah Söylemez henüz yakalanmazken, duruşma bir kez daha ertelendi.


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Kaynak: DHA

Seher Aslan, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 yıldır katili bulunamayan Seher'in annesi: Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 yıldır katili bulunamayan Seher'in annesi: Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar - Son Dakika
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