Son Dakika Haberleri: Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Adana'ya atandı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Adana'ya atandı

2 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana Orman Bölge müdürlüğü görevine atandı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Adana'ya atandı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana Orman Bölge müdürlüğü görevine atandı. Yılmaz'ın yerine Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman getirilirken, Yılmaz'ın görevini yarın Akduman'a devredeceği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, ataması geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen Yılmaz, yarın Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki devir teslim töreninin ardından Adana'da görevine başlayacak. Isparta'dan Mersin'e atanan Kenan Akduman'ın ise daha önce Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Erdemli Orman İşletme Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.


Yılmaz'dan Vali Su'ya veda ziyareti


Öte yandan, Adana Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya veda ziyaretinde bulundu. Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada Mersin'e vermiş olduğu hizmetlerden ve yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Bölge Müdürü Yılmaz'a teşekkür eden Vali Su, Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. - MERSİN

Mahmut Yılmaz, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı
Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Acılı dede, torununun cenazesini kucağında götürdü CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:27:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Adana'ya atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]