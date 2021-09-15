Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savrulurken, şoför Mehmet T. ağır yaralandı. Kaza, Mersin- Adana TEM otoyolu Akgedik mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 26 HN 595 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, takla atarak refüje devrildi. şoför Mehmet T.'nin yaralandığı kazada TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralı Mehmet T.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Son Dakika

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu

WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik

Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım

Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi

Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı