Son Dakika Haberleri: Mersin Sahte Hesaplarla Dolandırmışlar

Mersin Sahte Hesaplarla Dolandırmışlar

1 saat önce

Sahte hesaplarla dolandırmışlarMersin'de, internet üzerinden vatandaşları dolandıran bir çete çökertildi.

Sahte hesaplarla dolandırmışlar

Mersin'de, internet üzerinden vatandaşları dolandıran bir çete çökertildi. Oluşturdukları sahte banka siteleri ve çalıntı facebook profilleri üzerinden çağrı merkezlerinin 0850 ile başlayan numaralardan arayarak banka vatandaşları dolandıran 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları sahte hesaplarla vatandaşları internet üzerinden dolandırdıkları belirlenen kişilerin olduğu istihbaratını aldı. Şüphelilerin, Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinde elde ettikleri banka hesaplarını ofis olarak kullandıkları bir evde topladıklarını ve faaliyetlerini de buradan yönettiğini belirleyen polis, Özel Hareket Şubesi ekiplerinin desteğinde operasyon düzenledi. Ev yapılan baskın sırasında F.G., D.Y., İ.K., S.K. ve M.U. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 hafıza kartı, bir adet 'call center' olarak kullanılan mikrofonlu kulaklık ile çok sayıda banka ve sim kartı ele geçirildi.

Sanıkların Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasında şüphelilerden M.U.'nun hem cezaevi firarisi hem de 13 suçtan arandığı belirlendi. . M.U.?nun daha öncede Türkiye genelinde 'oltalama' yöntemi ile birçok kişinin hesabındaki parayı kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı.

'Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlık iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük olan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra, 2 kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. M.U. ve D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi de aranıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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