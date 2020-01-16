Son Dakika › Güncel › Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 özel - Son Dakika
Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 özel
6 saat önce
MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 ( kuzen hüseyin özer) ÖZEL.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 ( kuzen hüseyin özer) ÖZEL
Son Dakika Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu