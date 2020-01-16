Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 özel - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 özel - Son Dakika

Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 özel

6 saat önce

MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 ( kuzen hüseyin özer) ÖZEL.

MERSİN Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 ( kuzen hüseyin özer) ÖZEL

Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 özel

Ömer Özer, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:52 Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
20:49 İBB, ADALAR'DAKİ FAYTON VE ATLARI KAMULAŞTIRACAK - Son Dakika
20:48 İBB'den Cemevlerine hizmet var statü yok - Son Dakika
20:45 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
20:44 Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin tarsus'ta kayıp 2 bekçiden ömer özer'in cansız bedeninin bulunma anları-6 özel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]