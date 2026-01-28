Mersin Tekstil İhracatına Yönelik Adımlar Atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mersin Tekstil İhracatına Yönelik Adımlar Atıyor

Mersin Tekstil İhracatına Yönelik Adımlar Atıyor
28.01.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin, Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı ile ihracat hedeflerine ulaşma çalışmalarını hızlandırıyor.

Güçlü üretim altyapısı ve yaygın iç pazar hakimiyetiyle Türkiye'nin önde gelen tekstil merkezlerinden biri olan Mersin, rotasını doğrudan ihracata çevirdi. Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı ile kentin sektördeki potansiyelinin somut biçimde ortaya konmasının ardından, ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmalar hız kazandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), ihracata hazırlık, eğitim ve uluslararası fuar katılımlarını kapsayan UR-GE çalışmalarıyla firmaların küresel pazarlara açılmasına öncülük etmeye hazırlanıyor. Zor bir dönemden geçen tekstil sektörüne can suyu olması hedefiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda fuarın genel performansı ele alındı, gelecek dönem için yapılması gerekenler değerlendirildi. Toplantıda sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri de dinlendi.

Toplantıya MTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, fuar komitesi üyeleri, tekstil dernekleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda üretici de katıldı.

Güçlü iç pazarın ardından ihracat hedefi

Toplantıda, Mersin'in tekstil üretiminde oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğu ancak bu gücün büyük ölçüde iç pazarda kaldığı vurgulandı. Katılımcılar, sektörün sürdürülebilir büyümesi için ihracatın artık bir zorunluluk haline geldiği konusunda görüş birliğine vardı. Uluslararası standartlarda bir tekstil kenti kurulması, markalaşma sürecinin hızlandırılması ve teknolojinin sektörde daha etkin kullanılması gerekliliği dile getirilirken, bu hedeflerin doğal sonucu olarak daha büyük ve uluslararası katılımı yüksek bir fuar alanı oluşturulması konusu da gündeme alındı.

"Tekstil, Mersin'de uyuyan bir devdi"

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Akdeniz Tekstil Fuarının kısa sürede önemli bir etki oluşturduğunu belirterek, "4 bin metrekarelik bir alanda düzenlenen fuarın etkisi beklediğimizin çok üzerinde oldu. Sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi en büyük kazancımızdı. Bu birliktelik sağlanınca gelişim de hızlandı. Tekstil, Mersin'de adeta uyuyan bir devdi; bu fuarla kendini gösterdi" dedi.

Fuarın firmalar açısından beklentilerin üzerinde geçtiğini ifade eden Çakır, ilk kez fuar deneyimi yaşayan firmaların dahi memnuniyetle ayrıldığını, gelecek yıl için daha büyük alan taleplerinin oluştuğunu söyledi. Çakır, Tekstil Üretim Merkezi ve Tekstil Kent hedeflerinin de bu fuarla birlikte daha somut hale geldiğini kaydetti.

"İhracat UR-GE ile desteklenecek"

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda UR-GE Projesi başlattıklarını belirten Çakır, amaçlarının Mersinli tekstil firmalarını ihracatçı kimliğe kavuşturmak olduğunu söyledi. Proje kapsamında firmalara Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 90 saatlik kapsamlı dış ticaret eğitimleri verileceğini ifade eden Çakır, ardından 5 farklı ülkede düzenlenecek 5 uluslararası fuara katılım sağlanacağını belirtti. Bu süreçte firmaların yurt dışı pazarlara MTSO moderatörlüğünde hazırlanacağını kaydeden Çakır, yurt dışı fuar katılımlarının yüzde 75'inin devlet destekli olacağını da sözlerine ekledi.

"Mersin eski fuar günlerinin heyecanını yaşadı"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise fuarın başarısını şehir ekonomisine etkisi üzerinden değerlendirdi. İzol, "İlk kez bir tekstil fuarında bu kadar çok misafir Mersin'e geldi. Oteller doldu, şehirde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu atmosfer bize Mersin'in 70'li yıllardaki fuar günlerini hatırlattı. Bu fuar sektöre umut oldu. En önemli konu ise bu yapının sürdürülebilir olmasıdır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Akdeniz, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Tekstil İhracatına Yönelik Adımlar Atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Suriye’de YPG iddiası Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:08:50. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Tekstil İhracatına Yönelik Adımlar Atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.