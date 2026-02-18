Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı - Son Dakika
Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı

Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı
18.02.2026 12:24  Güncelleme: 13:03
Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı
Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağının gelirini ihtiyaç sahibi gençlerin eğitim masrafları için bağışladı ve hayranlarından tam not aldı.

Pop müziğin yükselen yıldızı Mert Demir, Türkiye turnesinin ilk ayağının tüm biletlerinin tükenmesinin ardından elde edilen geliri ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimi için bağışladı.

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda heyecan ve mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz :) Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum."

Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı

Demir'in bu anlamlı adımı, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.

SERENAY DA KAYITSIZ KALMADI


Serenay Sarıkaya da sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sarıkaya, yapılan bağış paylaşımına emojilerle destek vererek sevgilisine sosyal medya üzerinden karşılık verdi.
Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı

