Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sivasspor'dan açıklama...

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un parlayan yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.



Hürriyet Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün edindiği bilgiye göre Sivasspor, iki futbolcusu için istediği bonservis ücretini belirledi.



Ali Naci Küçük, transfer hakkında merak edilenleri "Sivasspor idarecileriyle konuştum. Galatasaray ve birçok kulübün talip olduğu Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ı 4-5 milyon avroluk teklifler dışında vermeyi düşünmüyorlar." sözleriyle açıkladı.



