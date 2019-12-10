Son Dakika Haberleri: Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sivasspor'dan açıklama...
Son Dakika Spor Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sivasspor'dan açıklama... - Son Dakika Spor

Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sivasspor'dan açıklama...

6 saat önce

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un parlayan yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.

Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sivasspor'dan açıklama..., System.String[]

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un parlayan yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.


Hürriyet Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün edindiği bilgiye göre Sivasspor, iki futbolcusu için istediği bonservis ücretini belirledi.


Ali Naci Küçük, transfer hakkında merak edilenleri "Sivasspor idarecileriyle konuştum. Galatasaray ve birçok kulübün talip olduğu Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ı 4-5 milyon avroluk teklifler dışında vermeyi düşünmüyorlar." sözleriyle açıkladı.


Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!
PSG'de 4 oyuncu Galatasaray'a karşı yok! Emre Mor öz eleştiri yaptı: Performansımın iyi olmadığının farkındayım Süper Lig'de 14. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 07:47:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mert Hakan ve Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sivasspor'dan açıklama...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]