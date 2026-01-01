Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı - Son Dakika
01.01.2026 20:45
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, cezaevinde yazdığı mektupla taraftarlarına ve destekçilerine teşekkür etti. Yandaş, zor günleri birlikte aşacaklarına inandığını ifade ederek, "Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız. Çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin" dedi.

(ANKARA) - Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcular arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, cezaevinden yazdığı mektupla Fenerbahçe taraftarlarına ve kendisine destek olanlara teşekkür etti. Yandaş mektubunda "Yunusum, Apom, Orkunum ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim; biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız. Çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin" ifadelerine yer verdi.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden gönderdiği mektup sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yandaş mektubunda şunları ifade etti: "Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasam da sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.

"FENERBAHÇE CAMİASININ BAŞINI EĞECEK BİR ŞEYİN PARÇASI OLMADIM"

Fenerbahçe formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup, kulübüm için elimden geleni yaptım. Ama ne kendimin ne de siz büyük Fenerbahçe camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da. Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor.

"HEPİMİZİN VİCDANI ÇOK RAHAT VE BAŞI DİK"

Dışarıda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunusum, Apom, Orkunum ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim; biz kendimizi sadece rakip görürken, birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin. Buradaki kardeşlerim bana, bizler de size emanetiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Gencay Ozcetin Gencay Ozcetin:
    karaktersiz bir futbolcuydu zaten 182 53 Yanıtla
    ekenel ekenel:
    karakter ölçmek sana mı kaldı sende öylesin demek ki 20 45
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    lan buna sahip çıkan fenerlidede problem var bu adam kim Fenerbahçe kim ya. 159 37 Yanıtla
    sanmarco1965 sanmarco1965:
    fetösaray ın oyunu mert Hakan adam gibi adam 13 64
    CANIMINICI CANIMINICI:
    San Marco Galatasaray senin de üretiminde bir oyun yapmış olabilir amk AĞLAĞI 22 6
    ekenel ekenel:
    karakter ölçmek sana mı kaldı ayrıca sana ne kardeşim 8 20
    ekenel ekenel:
    sana ne kardeşim sen kendi işine bak 4 14
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Bu kpk kimden destek alır ? 96 34 Yanıtla
    ekenel ekenel:
    kişi kendinden bilir işi bu yazdığın tamda size uyuyor demek 7 16
  • Zafer yimsel Zafer yimsel:
    Hav hav hav hav hav, şike bahis bizde var var var var var demiş. 81 29 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    destekleyen fenerli ? 50 29 Yanıtla
    ekenel ekenel:
    ben destekliyorum var mı bir itirazın 7 22
    ekenel ekenel:
    var mı itirazın destekliyorum ben 4 18
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
