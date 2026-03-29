Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bir süredir cezaevinde bulunuyordu.
Birçok futbolcuyla aynı koğuşta kalan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı.
Yandaş ile aynı cezaevinde bulunan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bayram'ın Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana fotoğrafının olduğu görüldü. Sakaryasporlu futbolcu, paylaşımına kum saati emojisi ekledi. Görselde iki futbolcunun da elinde tespih olduğu görüldü.
Son Dakika › Mert Hakan Yandaş › Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
