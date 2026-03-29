Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı

29.03.2026 10:58
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı. Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından Yandaş ile cezaevinde birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Görselde iki futbolcunun da elinde tespih olduğu görüldü.

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bir süredir cezaevinde bulunuyordu.

CEZAEVİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Birçok futbolcuyla aynı koğuşta kalan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı.

SAKARYASPORLU FUTBOLCU PAYLAŞTI

Yandaş ile aynı cezaevinde bulunan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

KUM SAATİ EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Bayram'ın Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana fotoğrafının olduğu görüldü. Sakaryasporlu futbolcu, paylaşımına kum saati emojisi ekledi. Görselde iki futbolcunun da elinde tespih olduğu görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Seversiniz, sevmezsiniz.Sıkıntıda olan bir insan için yapılan kötü yorumlar yakışmaz. İnsan kınadığını yaşamadam ölmez derler. Ben G S lıyım. Ama benim felsefem bu. 89 8 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Ortama alışmış sen daha cıkma ordan ") 38 35 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Futbol hayatında'da elinde bir tesbihi eksikti şimdi o'da olmuş herşey tamam 19 19 Yanıtla
  • es342646 es342646:
    Dışardaki gibi, neden orda olduğunun delili gibi! 8 16 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Haberde tespihli fotoğrafı görmeyen beğensin 0 15 Yanıtla
    
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
