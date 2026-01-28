Mert Müldür 100. Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Mert Müldür 100. Maçına Hazırlanıyor

Mert Müldür 100. Maçına Hazırlanıyor
28.01.2026 14:19
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Romanya'da FCSB ile oynayacağı maçta 100. kez sahada olacak.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mert Müldür, karşılaşmada forma giymesi durumunda dalya diyecek.

Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında transfer olan Mert Müldür, ilk sezonunda 26'sı Süper Lig, 2'si UEFA Konferans Ligi, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 31 maçta forma giyip 1 gol kaydetti.

3 teknik adamla çalıştı

2024-2025 sezonunda Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maçta oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Trendyol Süper Lig'de de 29 karşılaşmada boy gösteren Mert Müldür, bu maçlarda 3 kez gol atma sevinci yaşadı.

Bu sezon önce Jose Mourinho ardından da Domenico Tedesco ile çalışan Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla 5 kulvarda sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Turkcell Süper Kupa'da 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Trendyol Süper Lig'de de 11 maçta forma giyen Mert Müldür, 22 resmi maçta oynarken 1 kez takıma adına tabelayı değiştirdi.

Mert Müldür, Fenerbahçe kariyerinde İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco ile çalışırken 3 teknik adamın da güvendiği isim oldu.

5 gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'de 3. sezonunu yaşayan Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 99 maçta forma giyerken bu mücadelelerde 5 bin 747 dakika sahada kaldı.

Sarı-lacivertli formayla 5 gol atmayı başaran Mert Müldür, 15 sarı kart, 2 kez kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA

