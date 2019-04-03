Son Dakika Haberleri: Mert Uygun Mazbatasını Aldı

Mert Uygun Mazbatasını Aldı

55 dakika önce

Bayramiç'te Belediye Başkanı seçilen Mert Uygun mazbatasını aldı.

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Bayramiç'te Belediye Başkanı seçilen Mert Uygun mazbatasını aldı.

Sabah saatlerinde Bayramiç Adliyesine gelen Belediye Başkanı Mert Uygun, mazbatasını İlçe Seçim Kurulundan teslim aldı.

Daha sonra belediyeye geçen Uygun, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri ile birlikte kurban kesip İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın'ın yaptığı dua ile göreve başladı.

Makam odasının kapısını sökerek içeri giren Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halka kapı olmaz. Kapımız her zaman, herkese açık olacak. Bizleri bu makamlara getiren vatandaşlarımız istedikleri zaman kapımızı çalmadan yanımıza girecek." dedi.

Başkan Uygun, daha sonra tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:38 Kaynak: AA

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