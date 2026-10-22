Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün katıldığı davette siyah kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Davette çekilen fotoğraflarda karnının belirgin görünmesi üzerine Boluğur’un hamile olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

“MUCİZE BEBEK”

Boluğur, fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak, “Hamile miyim? Mucize bebek o zaman :)” ifadelerini kullandı. Oyuncunun esprili yanıtı, hamilelik söylentilerine ilişkin açıklama olarak değerlendirildi.