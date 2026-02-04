Merve Demir Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Oldu

Yeşilay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurulunda Merve Demir başkanlığa seçildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genel kurulda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir oldu.

Demir, Yeşilay'ın köklü misyonunu kentte daha geniş kitlelere ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Eski Şube Başkanı Şemsettin Uçar da görev süresi boyunca bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalıştıklarını, yaptıklarının ekip işi olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıya, Yeşilay Genel Merkez Şube Operasyonları Birimi uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.