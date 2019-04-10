Son Dakika Haberleri: Merve'nin Sırasına Karanfil Bıraktılar

Merve'nin Sırasına Karanfil Bıraktılar

52 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Merve Ela Yılmaz'ın (5) anaokulundaki sırasına karanfiller bırakıldı.

Merve'nin Sırasına Karanfil Bıraktılar, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Merve Ela Yılmaz'ın (5) anaokulundaki sırasına karanfiller bırakıldı.

Obagöl mevkiindeki restoranın işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı Merve Ela Yılmaz, dün akşam restoranın bahçesinde oynamaya başladı. Merve Ela Yılmaz'ın bahçede oynadığı salıncak henüz bilinmeyen nedenle üzerine devrildi. Durumu fark eden Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından Merve Ela Yılmaz'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Merve Ela Yılmaz, yaşamını yitirdi. Hastane bahçesinde Merve Ela Yılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Merve'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderildi. Cenaze, öğle namazının ardından toprağa verilecek. Diğer yandan Merve Ela Yılmaz'ın eğitim gördüğü Oba Hacı Kadiroğlu Anaokulu'ndaki sırası, arkadaşları tarafından karanfillerle süslendi.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:11 Kaynak: DHA
Mehmet Yılmaz, Alanya, Antalya, Güncel
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