Merve Özbey Biz Sanatçıların Yanından Bile Geçemeyiz

Kış turizminin merkezi Uludağ 'da düzenlenen 'TikTok Whitefest'te sahne alan Merve Özbey , binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Özbey, biz sanatçı değiliz ve sanatçıların yanından bile geçemeyiz diyerek kendisinin daha yolun başında olduğunu söyledi.Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da TikTok Whitefest kapsamında Merve Özbey sahne aldı. Vuracak şarkısı ile sahneye çıkan Özbey binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Özbey, biz sanatçı değiliz ve sanatçıların yanından bile geçemeyizö diyerek kendisinin daha yolun başında olduğunu söyledi.TikTok ana sponsorluğunda ve Yapı Kredi marka iş birliğinde gerçekleşen festivalde gençler doyasıya eğlendi.Gündüz Bayram Özcan ve Can Ayverdi'yle başlayan eğlence after ski partide Burry Soprano , Çağlar Fidan, David Şaboy, İlkay Şencan ve Percussion Tai ile doruklara ulaştı. Etkinliği takip edenler arasında; Cem Hakko Ender Alkoçlar , Emir Kunt gibi cemiyetin saygın isimlerinin yanı sıra Merve Oflaz , Sinem- Cihan Şimşek gibi televizyon dünyasının yetenekli oyuncuları da yer aldı.RAKAMLAR DOĞRUYSA HELAL OLSUNKonser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merve Özbey, YouTuberler ve sanatçılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son günlerde Derdim Olsun şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve YouTube' de on gün içerisinde yetmiş milyon izlenme başarısı yakalayarak dikkatleri üzerine çeken Reynmen hakkında sorulan soruya Özbey, Ben bile şarkıyı günde üç dört kez dinliyorum. Eğer bu söylenen rakamlar gerçekten doğru ise helal olsun.. . YouTube' de uzun bir süredir herkesin ve bizlerinde rakamları konuşulurken yarın öbür gün bu işin doğrusunu yanlışını hep beraber göreceğiz... yanıtını verdi.SANATÇI OLMAK İÇİN KIRK FIRIN EKMEK YEMEK GEREKSanatçı olmak zor... Onun için kırk fırın ekmek yememiz gerek diyerek kendisini şarkıcı olarak adlandıran Özbey, Edebimizle seyirciyi ve dinleyicileri rahatsız etmeyecek şekilde ölçülü dekolte vermeyi seviyoruz. Sevenlerimiz için kıyafetlere verdiğimiz paralarda helali hoş olsun. sözleriyle de sahne kıyafetlerindeki tercihlerine açıklık getirdi.Röportajın ardından basın mensuplarına teşekkür ederek hayranlarını daha fazla bekletmeyen Özbey, performansıyla geceye damgasını vurdu. Beyaz kıyafetleri ile Uludağ'ın beyaz örtüsüne uyum sağlayan güzel şarkıcı, sahnedeki danslarıyla olduğu kadar enerjisiyle de büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Merve Özbey' 'Helal Ettim' ' şarkısı ile Whitefest sahnesine veda etti.