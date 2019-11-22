Merve Özbey, mayo ile podyuma çıkacak
6 saat önce
Nacar, etkinliğin gala defilesini düzenleyecek.
Nacar, etkinliğin gala defilesini düzenleyecek. 27 Kasım'da Nihat Zeybekçi Kongre Merkezi'nde yapılacak defilede ünlü mankenlerin yanı sıra Merve Özbey de görev alacak. Ünlü şarkıcı, Cihan Nacar'ın kendisi için özel tasarladığı mayoyla podyumda yürüyecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:12
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