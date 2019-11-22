Son Dakika Haberleri: Merve Özbey, mayo ile podyuma çıkacak
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Merve Özbey, mayo ile podyuma çıkacak

6 saat önce

Nacar, etkinliğin gala defilesini düzenleyecek.

Merve Özbey, mayo ile podyuma çıkacak, System.String[]

Nacar, etkinliğin gala defilesini düzenleyecek. 27 Kasım'da Nihat Zeybekçi Kongre Merkezi'nde yapılacak defilede ünlü mankenlerin yanı sıra Merve Özbey de görev alacak. Ünlü şarkıcı, Cihan Nacar'ın kendisi için özel tasarladığı mayoyla podyumda yürüyecek.

Nihat Zeybekci, Merve Özbey, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:12 
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