İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Merve Taşkın için yakalama kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?