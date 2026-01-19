Merz: ABD ile Ticaret Savaşı İstemiyoruz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Grönland planına karşı tutumları nedeniyle Avrupa ülkelerine getirmek istediği ek gümrük vergilerinin kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, "Bu gerilimin devam etmesini istemiyoruz. ABD ile ticaret savaşı istemiyoruz. Ancak, uygunsuz bulduğumuz bu tür gümrük vergileriyle karşı karşıya kalırsak buna tepki verebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump ile Davos'ta görüşmeyi planlıyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland planına karşı tutumları nedeniyle Avrupa ülkelerine ek gümrük vergileri getirmesine dönük kararına değinen Başbakan Merz, gerekmesi durumunda Avrupa'nın çıkarlarını korumak için tepki verileceğini belirtti. Trump'ın gümrük vergisi tehdidi gündeme geldiğinden bu yana Avrupa Birliği içinde gerilimi artırmama konusunda hemfikir olunduğunu kaydeden Merz, "Gümrük vergileri kimseye fayda sağlamıyor, hatta herkese zarar veriyor. Amerikalı tüketiciler artık gümrük vergilerinin etkisini hissediyor. Gümrük vergileri ithalatın yapıldığı ülkelerce ödenir ki bu durumda Amerikalı tüketiciler gümrük vergisi ödeyecek. Amerika'da ekonomi, Amerikan hükümetinin bir yıl önce öngördüğü kadar iyi gitmiyor. Bence bunun gümrük vergisi politikasıyla da bir ilgisi var" ifadelerini kullanarak, ABD'nin atacağı adımın ekonomik sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Merz, "Bu tırmanışın devam etmesini istemiyoruz. ABD ile ticaret savaşı istemiyoruz. Ancak, uygunsuz bulduğumuz bu tür gümrük vergileriyle karşı karşıya kalırsak buna tepki verebiliriz" dedi

"Grönland'a askerler keşif amaçlı gitti ve döndü"

Merz, Grönland'a keşif amaçlı giden Avrupa ülkelerinin askerlerinin geri dönmesine ilişkin soru üzerine, "Misyona katılan ülkeler, büyük çoğunlukla İskandinav ülkeleriydi. Bu tamamen bir keşif misyonuydu, planlandığı gibi gerçekleştirildi ve planlandığı gibi tamamlandı. Amerikalıların olduğu bir toplantıda bu misyon kararlaştırıldı. Dolayısıyla Amerikan hükümeti için sürpriz olmadı. Danimarka hükümeti ile koordineli olarak, Danimarka'da güvenlik açıkları olup olmadığı, Danimarka'da somut tehditler olup olmadığı konusunda bir keşif misyonu gerçekleştirildi ve bu keşif misyonunun sonuçları şu anda değerlendiriliyor. Bunu Amerikalılarla görüşeceğiz ve perşembe akşamı Brüksel'de birlikte bu konuyu da tartışacağız" dedi.

Grönland'ın güvenlik durumunun uzun vadeli değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Merz, "ABD bir zamanlar Grönland'da 30 binden fazla asker bulunduruyordu. Şu anda bu sayı 200'ün altında. Yani açıkça görülüyor ki ABD'nin kendi tehdit analizi de şu anda sunulduğu kadar dramatik değil. Ancak bu, tehdidin tekrar artmayacağı anlamına gelmez. Güvenlik durumu daha zor hale gelebilir ve burası Avrupa NATO bölgesi olduğu için bölgeyi korumak da bizim çıkarımıza. Grönland, önümüzdeki yıllarda kesinlikle çok daha fazla ilgi görecektir. Toprak bütünlüğü ve egemenliği NATO içindeki üye devletler için de geçerlidir ve ben Amerikan hükümetini bu ilkeleri ihlal etmemesi konusunda ikna etmek için her şeyi yapacağım. Çünkü bu, NATO içindeki işbirliği bağlamında başka sonuçlar doğurabilir ancak bu anlaşmazlığı birlikte çözme şansımızın olduğunu düşünüyorum" dedi.

"En büyük endişem Grönland değil Ukrayna"

Merz, şu anda Avrupa'da güvenlik tehdidinin daha çok batıdan değil doğudan geldiğini savunarak, "Ukrayna'daki savaşı görüyoruz. Bu, tüm güvenliğimiz, özellikle de Doğu Avrupa ve Batı Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Grönland şu anda Rusya tarafından bazı yerlerde ifade edildiği kadar büyük bir tehlike altında değil ve bu nedenle önümüzdeki günlerdeki görüşmelerimde odak noktamı tekrar biraz daha Ukrayna'ya vermek istiyorum. Çünkü Putin hala müzakere masasına oturup bu savaşı sona erdirmeye hazır değil. ve bu gerçekten de şu anda Avrupa'nın güvenliği için en büyük endişem, Grönland değil, Ukrayna" ifadelerini kullandı.

"Trump ile görüşeceğim"

Başbakan Merz, Grönland ve ek gümrük vergileri konularının ağırlıkta olduğu başlıkları ele almak üzere İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD Başkanı Trump ile görüşmeyi planladığını da kaydetti. Merz, ABD'nin Avrupa mallarına uygulayacağı gümrük vergilerinin Alman ve Avrupa ekonomilerine de zarar vereceğine dikkat çekerek, Trump ile görüşmesinde bir çözüm bulmak istediğini söyledi.

" Suriye'deki anlaşma cesaret verici bir işaret"

Suriye'de gelişmelere ve Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 14 maddelik anlaşmaya ilişkin soru üzerine ise Başbakan Merz, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Suriye'deki iç siyasi durum nedeniyle bugün ve yarın için planlanan Berlin ziyaretini iptal ettiğini öğrendik. Bu 14 maddelik planı henüz nihai olarak değerlendirmedik. Bunu federal hükümet içinde yapacağız, ancak ülkedeki tüm uygulama sürecini desteklemek istiyoruz. Suriye, Orta Doğu'da büyük ve önemli bir ülke, tüm bölgeye refah ve barış getirebilecek bir ülke. Bu bakımdan, bu ülkenin istikrara kavuşması, barışın hakim olması ve nüfusu oluşturan farklı grupların iyi bir şekilde bir arada yaşayabilmesi bizim de çıkarımıza. Dün ateşkes ilan edilmesi cesaret verici bir işaret. Ancak bu konuda kesinlikle daha yapılacak çok iş var. Bu çalışmaları Suriye hükümetine verdiğimiz destekle takip ediyoruz" dedi.

Trump, 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak'ta Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini duyurmuştu.

Avrupa Birliği, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşı verilecek yanıtı değerlendirmek üzere perşembe günü olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu. Avrupalıların planları arasında toplam tutarı 93 milyar euroyu bulan gümrük yaptırımları ile Amerikan şirketlerinin Avrupa pazarındaki faaliyetlerine kısıtlamalar var. - BERLİN