Merz'in Uçağına Zarar Vermek İsteyen 3 Aktivist Yakalandı

22.01.2026 15:56
Almanya Başbakanı Merz'in uçağına zarar vermek isteyen 3 iklim aktivisti, polis tarafından yakalandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e ait kişisel uçağa zarar vermek isteyen 3 iklim aktivistinin eylemlerini gerçekleştiremeden polis tarafından yakalandıkları bildirildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in uçağına uçağa zarar vermek isteyen 3 iklim aktivisti yakalandı. Arnsberg Savcılığı ve Hochsauerlandkreis Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada Arnsberg-Menden Havalimanı arazisine izinsiz giren 3 kişinin gece saatlerinde yakalandığı bildirildi. Yaşları 23, 28 ve 56 olan ikisi kadın 3 şüphelinin Alman vatandaşı oldukları belirtilen açıklamada, zanlıların Merz'in kişisel uçağına zarar vermek istedikleri ifade edildi. Şüphelilerin birinin siyasi amaçlı suç işlediği için daha önce poliste kaydının bulunduğu vurgulanan açıklamada, şüphelilerin Merz'in uçağına zarar vermeden saklandıkları hangarda yakalandıkları belirtildi. Polis, 3 kişinin havalimanında oldukları ve eyleme hazırlandıkları bilgisinin, havalimanı bölgesinde rutin kontrol yapan birimlerin, araçtaki kişinin sol grupları içinde yer alan bir iklim aktivisti olduğunun anlaşılması ve sorgulanması sonrasında elde edildiğini açıkladı. Savcılık ve polisin ortak açıklamasında 3 şüphelinin havalimanına izinsiz giriş yaptıkları için gözaltına alındıkları belirtildi.

Alman medyası ise Direniş Kollektifi isimli bir grubun yaptığı açıklama ile 3 üyesinin Merz'in özel uçağına zarar vermek istediklerini açıkça duyurdukları bilgisine yer verdi.

Pilot lisansına sahip Almanya Başbakanı Merz, Başbakan olmadan önce Sauerland bölgesindeki Arnsberg semtinde yaşıyordu. Tatillerde sık sık Arnsberg'e giden Merz, zaman zaman kişisel uçağıyla uçuş gerçekleştiriyor. Merz'in 2022 yılından bu yana söz konusu uçağı ile 160 uçuş gerçekleştirdiği belirtildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

