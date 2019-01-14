Merzifon'da "2023 Eğitim Vizyonu" Çalıştayı

Merzifon
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.
Merzifon Kaymakamlığında düzenlenen çalıştaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat
, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Yozgat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 eğitim vizyonunda Türk milli eğitim sisteminin nicelik ve erişimle ilgili sorunlarının birçoğunu geride bıraktığını, gelecek dönemlerde nitelik devriminin gerçekleştirileceğini söyledi.
2023 eğitim vizyonunun temel amacının bilime sevdalı, kültüre meraklı, nitelikli, ahlaklı nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Yozgat, "Eğitimin ana ve baş öznesi insandır. Her eğitim sistemi içinden çıktığı toplumun aynasıdır. Eğitim mekanik değil, insani bir sistemdir. Bu bakımdan eğitimden önce insanı konuşmaya ihtiyaç vardır. Dört gün süren çalıştayımızda Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu vizyonu anlamak için gruplar halinde istişare ve değerlendirmelerde bulunduk." diye konuştu.
Yozgat, gelişen dünyada söz ve karar sahibi olan nesilleri yetiştirmek sorumluluğunu taşıdıklarını sözlerine ekledi.