Merzifon'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da ev yangını - Son Dakika

Merzifon'da ev yangını

6 saat önce

Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Merzifon'da ev yangını, System.String[]

Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Yakacık Mahallesi yakınlarında Bahri Korkmaz'a ait evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında evde hasar oluştu.

Merzifon, Yakacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:47:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merzifon'da ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]