Merzifon'da ev yangını - Son Dakika

Merzifon'da ev yangını
6 saat önce
Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yakacık Mahallesi yakınlarında Bahri Korkmaz'a ait evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında evde hasar oluştu.
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